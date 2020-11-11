Додон рассказал о российских телеканалах, судьбе правительства и выборах

Какой указ в случает победы на президентских выборах намерен подписать Додон прежде всего и с кем он хотел бы провести первую встречу, если переизберется на пост главы государства.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, рассказал о ситуации в парламенте, о судьбе правительства, о том, когда состоится инаугурация нового главы государства, о необходимости аннулирования запрета российских телепередач, а также о том, сделал ли он прививку он коронавируса нового типа.

Распад коалиции и судьба правительства

Действующий глава государства подтвердил распад коалиции в парламенте между социалистами и демократами.

"После таких заявлений (демократов – ред.) коалиционного соглашения нет. И это (выход выдвиженцев от демократов из состава правительства Иона Кику – ред.) было не по нашей инициативе. Как партнеры мы делали все возможное с нашей стороны, чтобы двигаться дальше, но они приняли такое решение", - заявил Додон в эфире одного их частных телеканалов в среду.

При этом, он считает, что со стороны демократов этот шаг был ошибочным.

По его словам, парламентское большинство для нормального функционирования правительства Кику будет обеспечено.

"Для отставки кабмина необходим 51 голос в парламенте. У нас есть твердая уверенность, что не будет возможности отправить это правительство в отставку. У социалистов 37 голосов и есть еще три независимых депутата, которые с нами. Итого – 40. То есть нам нужно найти еще 11 депутатов, чтобы не было отставки. И мы найдем их", - сказал Додон.

Инаугурация, первый указ и первый визит

По словам Додона, инаугурация нового президента Молдовы состоится в декабре. "Потому что инаугурация четыре года назад была 23 декабря. Поэтому инаугурация возможна после после 24 декабря", - отметил Додон.

Он отметил, что в случае своей победы на выборах первые указы, которые он подпишет, будут связаны с социальным сектором и борьбой с пандемией.

"Первая моя встреча в начале 2017 года состоялась с господином Красносельским. Я бы хотел начать тоже с этого. Считаю, что первые встречи будут внутри страны с нашими гражданами, ну и с лидером Приднестровья нужно встретиться и обсудить, как мы будем двигаться дальше", - сказал Додон.

Что касается зарубежных поездок, то, как заявил Додон, он готов поехать и на Запад, и на Восток.

"Зависит от того, какая будет повестка. Что нужно будет самое главное решать. В 2017 году самым важным было поехать в Россию и договориться, чтобы вернуть стратегическое партнерство, открыть рынок, сделать амнистию для наших граждан. И мы договорились об этом. Сейчас посмотрим, что будет самым важным, и куда нужно будет мне поехать, чтобы решить конкретную проблему. Исходя из этого буду принимать решение", - добавил он.

Аннулирование запрета на ретрансляцию российских передач

Додон напомнил, что некоторые депутаты инициировали аннулирование закона о запрете российских каналов.

"Этот закон я не подписал. Мне кажется, в этом парламенте кроме наших 37-40 депутатов мы сможем найти дополнительные голоса, чтобы аннулировать этот запрет. Это его нужно отменить. Можно найти ситуативное голосование, чтобы двигаться вперед", - сказал Додон.

В 2017 году с подачи находившихся тогда у власти демократов в парламенте Молдовы приняли законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает ретрансляцию программ телевидения и радио информационного, аналитического, военного или политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

При этом, ретрансляция развлекательных или других программ разрешена.

Вакцина от COVID-19

Додон рассказал, что пока не воспользовался российской вакциной от коронавируса нового типа.

"Мы договаривались с Россией, что во второй половине ноября смогли бы получить первую партию (100-150 тысяч доз) этой вакцины для наших граждан. Как только мы получим, то, конечно, важно чтобы она была для тех, кто в первой линии, но для того, чтобы показать пример и чтобы никто не боялся, я готов сделать себе эту прививку", - отметил Додон.

По его мнению, вакцина должна быть бесплатной и ее могли делать добровольно.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

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