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Сейсмограф

Сейсмолог объяснил, почему землетрясения невозможно предсказать

© Depositphotos / Shamtor
Общество
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Тема:
Землетрясения в Молдове (83)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201112/32418201/seysmolog-obyasnil-pochemu-zemletryaseniya-nevozmozhno-predskazat.html

Уже научно доказано, что есть определенные периоды, когда землетрясения наиболее вероятны. Тем не менее дату и время подземных толчков до сих пор нельзя с точностью предсказать.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Зона Вранча – единственный источник подземных толчков, которые могут ощутить в Молдове. Статистика показывает, что за 100 лет в этой зоне происходит три мощных землетрясения, но точную дату определить невозможно.

Сейсмограмма землетрясения, архивное фото
© Sputnik / Г. Копосов
Ровно 80 лет назад территорию современной Молдовы накрыло сильнейшее землетрясение

Такое заявление в эфире радио Sputnik Молдова сделал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

По его словам, ученые пока не могут определить, когда произойдут поземные толчки. Единственное решение такой ситуации, как считает Никоарэ, это разработка карт сейсмических зон.

Как добавил Никоарэ, такие карты утверждают в качестве нормативных актов, они способны снизить опасность последующих землетрясений.

"Деятельность специалистов направлена на снижение негативных эффектов, которым мы подвержены. Главная цель – разработать карты. Если они составлены правильно, то их можно затем использовать для прогнозирования средних сроков возникновения толчков", - пояснил Никоарэ.

Раз в 36-37 лет, как подчеркнул геолог, в зоне Вранча может произойти мощное землетрясение, довольно хорошо ощутимое в нашей стране.

"Ни один ученый в мире не может предсказать землетрясение. Мы можем выявить лишь некоторые явления, указывающие на его возможность. Но его силу и эпицентр точно невозможно определить", -  отметил собеседник Sputnik.

Стоит отметить, что на днях исполнилось 80 лет с мощнейшего землетрясения 1940 года. Тогда подземные толчки ощутили на всей территории современной Молдовы. Эпицентр землетрясения был в зоне Вранча в Румынии, и его сила составила 7,4 баллов по шкале Рихтера.

По официальным данным, то землетрясение унесло жизни более тысячи человек, а также были ранены более четырех тысяч человек.

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Тема:
Землетрясения в Молдове (83)

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