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Пчелы

В Молдове начнут тщательнее проверять некоторые продукты: о чем речь

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201112/32420536/v-moldove-nachnut-tschatelnee-proveryat-nekotorye-produkty-o-chem-rech.html

В Молдове задумались над более тщательной проверкой продуктов пчеловодства, ранее какие-либо утвержденные требования и правила для такой продукции отсутствовали.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Правительство утвердило требования к качеству предназначенных для потребления продуктов пчеловодства, включая пчелиный воск, прополис, маточное молочко и пыльцу. Проект представил глава министерства сельского хозяйства Ион Пержу.

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По его словам, устанавливаются требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, товарному виду и маркировке, которые должны соблюдаться при производстве, сборе, переработке, упаковке, хранению, транспортировке и продаже продуктов пчеловодства как отечественного, так и импортного производства.

Как уточнил Пержу, производители должны обеспечивать использование передовых методов производства, принимать эффективные меры для достижения качества и безопасности. 

"Качество и безопасность продуктов пчеловодства предполагает обеспечение соблюдения требований гигиены пищевых продуктов в процессе производства", - говорится в проекте.

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Такой документ решили разработать из-за отсутствия требований и правил для оценки и сертификации продуктов пчеловодства (пчелиный воск, прополис, маточное молочко и пыльца для потребления). Требования по качеству были только у натурального меда.

Теперь продукты пчеловодства можно будет продавать на рынке только при наличии сертификата о качестве. 

Проект приводит национальные требования в соответствие с требованиями ЕС, вместе с подписанием Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Молдовой. Контроль за исполнением постановления возложен на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Документ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня публикации в "Официальном мониторе".

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