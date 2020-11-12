В Молдове начнут тщательнее проверять некоторые продукты: о чем речь

В Молдове задумались над более тщательной проверкой продуктов пчеловодства, ранее какие-либо утвержденные требования и правила для такой продукции отсутствовали.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Правительство утвердило требования к качеству предназначенных для потребления продуктов пчеловодства, включая пчелиный воск, прополис, маточное молочко и пыльцу. Проект представил глава министерства сельского хозяйства Ион Пержу.

По его словам, устанавливаются требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, товарному виду и маркировке, которые должны соблюдаться при производстве, сборе, переработке, упаковке, хранению, транспортировке и продаже продуктов пчеловодства как отечественного, так и импортного производства.

Как уточнил Пержу, производители должны обеспечивать использование передовых методов производства, принимать эффективные меры для достижения качества и безопасности.

"Качество и безопасность продуктов пчеловодства предполагает обеспечение соблюдения требований гигиены пищевых продуктов в процессе производства", - говорится в проекте.

Такой документ решили разработать из-за отсутствия требований и правил для оценки и сертификации продуктов пчеловодства (пчелиный воск, прополис, маточное молочко и пыльца для потребления). Требования по качеству были только у натурального меда.

Теперь продукты пчеловодства можно будет продавать на рынке только при наличии сертификата о качестве.

Проект приводит национальные требования в соответствие с требованиями ЕС, вместе с подписанием Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Молдовой. Контроль за исполнением постановления возложен на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Документ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня публикации в "Официальном мониторе".

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