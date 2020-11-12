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Выборы президента Молдовы

Второй тур выборов президента в РМ: ЦИК аккредитованы еще 185 наблюдателей

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)
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Sputnik Молдова
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Центризбирком страны определился с количеством наблюдателей, которым будет разрешено вести работу во втором туре президентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. На второй тур президентских выборов, намеченный на 15 ноября, Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ Республики Молдова аккредитовала еще 185 наблюдателей. В их число вошли 162 национальных и 23 международных.

Центризбирком Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
В ЦИК аккредитовали наблюдателей на второй тур президентских выборов

Для работы на избирательных участках за границей аккредитован 41 наблюдатель от неправительственных организаций и конкурентов на выборах.

ЦИК информирует, что наблюдатели не входят в состав нижестоящих избирательных органов и их деятельность оплачивается не Центризбиркомом, а субъектами, запросившими их аккредитацию. Наблюдатели имеют право присутствовать на всех избирательных операциях, заседаниях избирательных структур, в том числе в день выборов, без вмешательства в избирательный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, а также информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях. У них есть доступ к избирательной информации, спискам избирателей, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемка может производиться с уведомлением президента избирательного органа, не подвергая опасности тайну и безопасность голосования.

Наблюдатели, аккредитованные в первом туре, могут продолжить наблюдение и мониторинг выборов во втором. На первый тур ЦИК было аккредитовано 2197 наблюдателей.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. 

Выборы президента Молдовы
© Photo : Miroslav Rotari
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Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)

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