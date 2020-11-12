Минюст: факты незаконной агитации в уголовно-исполнительной системе расследуют

В нарушении регламента Национальной администрации пенитенциаров и Деонтологического кодекса госслужащего уличен как минимум один сотрудник.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Факты ведения предвыборной агитации сотрудниками системы исполнения наказаний будут расследованы, заявил министр юстиции Фадей Нагачевский.

В нарушении регламента Национальной администрации пенитенциаров и Деонтологического кодекса госслужащего уличен как минимум один сотрудник, написал министр в Facebook.

Более того, родственники служащих угрожали представителям другого конкурента на выборах, сообщил глава Минюста.

"Родители двух сотрудников Национальной администрации пенитенциаров пугали агитаторов другого конкурента на выборах тем, что их сыновей "после выборов всех посадят в тюрьму", — написал Нагачевский.

Министр заявил, что по этому поводу будет проведено служебное расследование.

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