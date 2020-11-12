19:39 12 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Фадей Нагачевский.

Минюст: факты незаконной агитации в уголовно-исполнительной системе расследуют

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (363)
4610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201112/32431268/minyust-fakty-nezakonnoj-agitaczii-v-penitencziarnoj-sisteme-rassleduyut.html

В нарушении регламента Национальной администрации пенитенциаров и Деонтологического кодекса госслужащего уличен как минимум один сотрудник.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Факты ведения предвыборной агитации сотрудниками системы исполнения наказаний будут расследованы, заявил министр юстиции Фадей Нагачевский.

Комбатанты (участники конфликта на Днестре) перекрыли дорогу на въезде в село со стороны Приднестровья.
© Sputnik / Irina Leahova
Открыты два уголовных дела по факту нарушений в Варнице

В нарушении регламента Национальной администрации пенитенциаров и Деонтологического кодекса госслужащего уличен как минимум один сотрудник, написал министр в Facebook.

Более того, родственники служащих угрожали представителям другого конкурента на выборах, сообщил глава Минюста.

"Родители двух сотрудников Национальной администрации пенитенциаров пугали агитаторов другого конкурента на выборах тем, что их сыновей "после выборов всех посадят в тюрьму", — написал Нагачевский.

Министр заявил, что по этому поводу будет проведено служебное расследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (363)

По теме

Полиция: все избирательные участки в стране работают без значительных нарушений
В Молдове вернули штрафы за агитацию в "день тишины"
Теги:
Минюст


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться