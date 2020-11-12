Минздрав: в Молдове за сутки подтвержден 1331 случай COVID-19

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1331 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в четверг вечером.

Выявлены 11 эпизодов импорта инфекции — четыре из Сербии, по два из Австрии и Великобритании, по одному из Италии, Франции и Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 86 038.

За минувшие 24 часа проведен 3721 тест, при этом первичных — 3402.

Коронавирус выявлен, в том числе у 74 медработников: 26 врачей, 41 медсестры и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 1115 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 527 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 67 270 человек

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1969.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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