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В Приднестровье протестировали оборудование для выявления антигенов к коронавирусу

В Приднестровье поступили антиген-тесты и аппараты для выявления COVID-19

© Photo : Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201113/32433994/v-pridnestrove-postupili-antigen-testy-i-apparaty-dlya-vyyavleniya-covid-19.html

В регион пока переправлена только третья часть из всей партии тестов, выявляющих антиген к коронавирусу. Всего их закупят 30 тысяч.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik. В Приднестровье доставили 10 тысяч антиген-тестов. Это третья часть того, что намерены закупить для региона. Одновременно с тестами также завезли еще пять анализаторов для тестов на COVID-19.

"Тест, выявляющий антиген к коронавирусу, – оптимальное средство срочной диагностики COVID-19. Чтобы узнать, болен ли человек, достаточно 15 минут. Достоверность результата приравнивается к ПЦР-анализу, но антиген-тест в четыре раза дешевле и значительно быстрее", - пояснили в Оперативном штабе.

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© CC0 / Olli Niemitalo / Chaga in alder
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Анализаторы в регион поставили безвозмездно, а тесты закупило Министерство здравоохранения Приднестровья.

По мнению медработников, сегодня они как никогда актуальны. Число заболевших растет с каждым днем.

"Поздняя осень – время не только коронавируса, но и гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Антиген-тест поможет дифференцировать заболевания, определиться с диагнозом и своевременно начать лечение больных", - отметили специалисты.

В ближайшие дни иммуноферментые хроматографы (анализаторы) и антиген-тесты распределят по лечебным учреждениям региона.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2306)

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Теги:
тесты, Приднестровье


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