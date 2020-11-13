В Приднестровье поступили антиген-тесты и аппараты для выявления COVID-19

В регион пока переправлена только третья часть из всей партии тестов, выявляющих антиген к коронавирусу. Всего их закупят 30 тысяч.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik. В Приднестровье доставили 10 тысяч антиген-тестов. Это третья часть того, что намерены закупить для региона. Одновременно с тестами также завезли еще пять анализаторов для тестов на COVID-19.

"Тест, выявляющий антиген к коронавирусу, – оптимальное средство срочной диагностики COVID-19. Чтобы узнать, болен ли человек, достаточно 15 минут. Достоверность результата приравнивается к ПЦР-анализу, но антиген-тест в четыре раза дешевле и значительно быстрее", - пояснили в Оперативном штабе.

Анализаторы в регион поставили безвозмездно, а тесты закупило Министерство здравоохранения Приднестровья.

По мнению медработников, сегодня они как никогда актуальны. Число заболевших растет с каждым днем.

"Поздняя осень – время не только коронавируса, но и гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Антиген-тест поможет дифференцировать заболевания, определиться с диагнозом и своевременно начать лечение больных", - отметили специалисты.

В ближайшие дни иммуноферментые хроматографы (анализаторы) и антиген-тесты распределят по лечебным учреждениям региона.

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