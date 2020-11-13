Как в Приднестровье работают образовательные учреждения

Количество заразившихся COVID-19 детей постоянно растет. В регионе в связи с этим принимаются новые меры по безопасности распространения коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik. Число заразившихся COVID-19 детей в Приднестровье постоянно растет. Только за 11 ноября зарегистрировано 17 случаев: коронавирус выявлен у шестерых воспитанников детских садов, девяти школьников и двоих малышей младшего возраста, не посещающих образовательные учреждения.

"Эта статистика подтверждает целесообразность принятого решения о временной трансформации учебного процесса. Дистанционный режим, введенный до 1 декабря для среднего и старшего звеньев школы и всего студенческого сообщества, позволит минимизировать круг контактного общения детей", - отметили на заседании Оперштаба.

В регионе ведется техническая подготовка к учебе на удалении. Специально созданная платформа наполняется уроками. Готовность – 87%. Однако администраторы столкнулись с проблемой предоставления некорректных адресов электронной почты школьников при их регистрации в образовательном приложении.

Еще одна проблема – отсутствие средств связи, необходимых для полноценного включения в учебу на расстоянии, у 5% приднестровских школьников. На данный момент собирается информация по многодетным семьям, в которых есть дети школьного возраста. Их намерены обеспечить необходимыми техническими средствами для онлайн-обучения.

В 71 школе и образовательных учреждениях, подведомственных Минсоцзащите, МВД и Минобороны, установлено уже 504 компьютера. Все эти образовательные заведения обеспечены высокоскоростным интернетом. В ближайшее время ожидается прибытие еще 1400 моноблоков. Стоимость всей закупки техники 11,8 миллиона приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

В образовательных учреждениях региона также устанавливают рециркуляторы воздуха местного производства. Первая партия (549 штук) уже апробирована. Всего в течение полугода намерены установить 4648 рециркуляторов.

"Модель полностью соответствует требованиям: обеспечивает 70%-ое обеззараживание воздуха 160 кубических метров. В стандартном школьном классе его объем составляет 60 кубов", - отметили в Оперштабе.

В детских садах устанавливаются бактерицидные лампы. Всего 3436 аппаратов.

В медицинских учреждениях региона находятся 169 граждан с подозрением на COVID-19. Среди них 16 детей и подростков. Из числа людей, которые проходят лечение от коронавируса на территории Приднестровья, 147 несовершеннолетних.

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