В полиции объяснили, как обеспечат порядок во втором туре выборов

В полиции отметили, что все нарушения, произошедшие в первом туре выборов, зафиксированы, и все виновные будут наказаны. Также полиция поступит и во втором туре.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В день второго тура президентских выборов порядок будут обеспечивать более 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов, об этом заявил глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Серджиу Паю.

По его словам, все сотрудники будут задействованы в период голосования, а также после закрытия избирательных участков, чтобы обеспечить безопасную передачу бюллетеней в Центризбирком.

"Во время работы избирательных участков, с 07.00 до 21.00, полицейские вместе сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) будут следить за движением авто, где в салоне может поместиться более восьми человек. А также будут смотреть за регулярными пассажирскими рейсами", - подчеркнул глава ГИП.

Говоря о порядке на предстоящих выборах, он вспомнил про блокирование трасс в городе Варница в первом туре голосования.

"Хочу напомнить, что наблюдатели должны исполнять свои обязанности, не вмешиваться в процесс голосования, а также не заниматься агитацией", - подчеркнул Паю.

Также он напомнил, что во время предвыборной кампании многие представители кандидатов, даже депутаты, совершали различные незаконные действия, в том числе были призывы к дискриминации. Как уточнил глава ГИП, все нарушения зафиксированы и изучаются полицией, после чего по ним будет принято решение.

Замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан рассказал, что на первом этапе голосования произошло 70 инцидентов с участием более 4 тысяч человек, для решения вопросов задействовали порядка 270 сотрудников правоохранительных органов.

"Полиция разработала 763 рекомендации и направила их в органы местной власти. Все это для того, чтобы не случилось недочетов, которые были первом туре", - пояснил Максиан.

Глава управления уголовного преследования Александру Чобанаш отметил, что в день первого тура и после было открыто 5 уголовных дел. Они инициированы по фактам воровства бюллетеней, блокировки избирательных участков, хулиганству и два - в связи с несколькими случаями голосования одним человеком.

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