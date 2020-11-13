В ЦИК рассказали, что ждет тех, кто нарушит запрет о предвыборной агитации

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия предупредила о том, что 13 ноября - последний день, когда кандидаты на пост президента Республики Молдова могут вести предвыборную агитацию.

"Предвыборная агитация в день выборов и за день до них строго запрещена. В эти дни не допускается явка кандидатов на теле- и радиопередачи", - подчеркнули в Центризбиркоме.

В ЦИК также отметили, что соответствующий запрет не относится к информации, уже размещенной в Интернете и на ранее опубликованных плакатах. Также конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы со счета, у которого пометка "Избирательный фонд".

Продолжение предвыборной агитации в эти дни в средствах массовой информации, конкурентами на выборах и гражданами является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа от 15 до 30 условных единиц для физического лица (750-1500 леев). Размер штрафа для должностного лица или конкурента на выборах более внушительный - от 35 до 50 условных единиц, то есть 1750-2500 леев.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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