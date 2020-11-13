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Новобранцы Национальной армии приняли военную присягу.

Новобранцы Национальной армии приняли военную присягу

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201113/32445601/novobrancy-nacionalnoj-armii-prinyali-voennuyu-prisyagu.html

Солдат, поступивших на срочную военную службу, поздравил с принятием присяги министр обороны Виктор Гайчук.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Около 500 солдат из мотострелковой бригады "Штефан чел Маре", зенитно-ракетного полка и Военно-учебной базы Национальной армии приняли военную присягу.

В мероприятии приняли участие министр обороны Виктор Гайчук, командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган, а также представители командного корпуса.

Глава военного ведомства поздравил молодых солдат с принятием присяги.

"Уверен, что за время службы в армии вы приобретете все необходимые знания в военном деле и станете настоящими защитниками Отечества", — сказал министр обороны.

Гайчук проинформировал новобранцев об ограничениях, связанных с пандемической ситуацией, из-за которых был отменен традиционный краткосрочный отпуск после приведения к присяге.

Срок военной службы в Национальной армии для призывников составляет 12 месяцев.

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Теги:
Национальная армия


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