Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1323 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1323 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

Выявлены 13 эпизодов импорта инфекции — четыре из Румынии, три из Германии, три из России, два из Италии, один — из Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 87 361.

За минувшие 24 часа проведен 3502 теста, при этом первичных — 3032.

Коронавирус выявлен, в том числе у 66 медработников: 17 врачей, 34 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 256 пациентов (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1122 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 68 392 человек.

Зафиксированы еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1987.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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