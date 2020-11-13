Работы по демонтажу здания филармонии завершат до конца ноября

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша побывала с рабочим визитом в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, где продолжаются работы по частичному демонтажу поврежденного здания, эвакуация и транспортировка мусора и обрушившихся строительных элементов после пожара в сентябре этого года.

Министр обсудила ход работ с директором филармонии Светланой Бивол и начальником Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаилом Харабаджиу. По словам главы ГИЧС, разбор конструкций завершится до конца ноября, после чего будет проведена окончательная техническая экспертиза здания.

На демонтаж поврежденного здания правительство выделило 454 тысячи леев.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала.

Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

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