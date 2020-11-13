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В Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии.

Работы по демонтажу здания филармонии завершат до конца ноября

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (30)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201113/32455050/raboty-po-demontazhu-zdaniya-filarmonii-zavershat-do-konca-noyabrya.html

Кроме разборки конструкций сгоревшего здания, проводится вывоз мусора, затем последует окончательная техническая экспертиза.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша побывала с рабочим визитом в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, где продолжаются работы по частичному демонтажу поврежденного здания, эвакуация и транспортировка мусора и обрушившихся строительных элементов после пожара в сентябре этого года.

Начались работы по частичному сносу здания филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео - Начались работы по частичному сносу здания Национальной филармонии

Министр обсудила ход работ с директором филармонии Светланой Бивол и начальником Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаилом Харабаджиу. По словам главы ГИЧС, разбор конструкций завершится до конца ноября, после чего будет проведена окончательная техническая экспертиза здания.

На демонтаж поврежденного здания правительство выделило 454 тысячи леев.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала.

Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (30)

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Теги:
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