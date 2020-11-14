Второй тур выборов президента Молдовы: в стране наступил "день тишины"

Особенности "кануна": за что можно получить штраф сегодня, а также непосредственно в день голосования.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. "День тишины" начался в Молдове в преддверии назначенного на воскресенье второго тура выборов президента. Граждане должны будут выбрать из двух кандидатов достойного возглавить страну в ближайшие четыре года.

Что попадает под запрет

В Центризбиркоме уточнили, что предвыборная агитация накануне выборов и в день голосования строго запрещена. Также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Однако есть и исключение. К примеру, запрет не распространяется на уже размещенную информацию в интернете и ранее вывешенные плакаты.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя "Избирательные фонды".

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Кто и за что в эти дни может получить штраф?

Если СМИ, претенденты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующую ему субботу, то за это можно получить штраф:

для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);

для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Можно ли встретить агитацию в "день тишины"?

Определенного рода предвыборную агитацию можно встретить не только накануне, но и в день выборов. Это, в частности, касается размещенной ранее в сети рекламы.

"В ситуации, когда был заключен контракт и оплачена электоральная реклама, она не может быть приостановлена и таким образом проводится, в том числе, в день голосования", - заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова глава ЦИК Дорин Чимил.

© Sputnik / Rodion Proca Дорин Чимил.

По его словам, ЦИК не может регулировать рекламу в сети.

"Оказываемая услуга предоставляется субъектом, который находится за пределами Молдовы. Поэтому эффективный контроль сети Интернет проблематичен", - сказал глава Центризбиркома.

На вопрос о том, необходимо ли брать в расчет этот аспект с учетом развития социальных сетей и возможности проводить настоящую кампанию даже в день выборов, представитель ЦИК отметил, что "нужно". И тут, по его словам, есть два варианта.

"Либо меняем законодательство и разрешаем агитацию накануне и непосредственно в день голосования, либо вводим строгий контроль и в этом сегменте, что, на мой взгляд, с технической точки зрения довольно сложно", - уточнил собеседник.

Он высказал свое личное мнение о целесообразности "дня тишины" в Молдове перед выборами.

"Я бы отказался от "дня тишины", потому что мы не можем его полностью обеспечить. У нас есть панно, которые продолжают висеть, у нас есть реклама в сети Интернет. Поэтому говорить четко, что у нас "день тишины", не совсем корректно", - сказал Чимил.

Зачем нужен отказ от агитации?

Важность "дня тишины" заключается в том, как отметил глава Центризбиркома, чтобы избиратель понял для себя, за кого он будет голосовать, и чтобы ничто ему не мешало сделать этот выбор.

"Поэтому любые другие действия, которые могут помешать избирателю правильно оценить ситуацию и определиться с выбором, могут быть расценены как вмешательство в процесс принятия решения", - отметил Чимил.

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Наблюдатели начеку

На второй тур президентских выборов 15 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы аккредитовала еще 185 наблюдателей, из которых 162 - национальных и 23 – международных. На открытых за границей избирательных участках разрешение осуществлять мониторинг получил 41 прелставитель неправительственных организаций и конкурентов на выборах.

В ЦИК предупредили, что "наблюдатели не входят в состав избирательных органов и их деятельность оплачивается не Центризбиркомом, а субъектами, запросившими их аккредитацию".

Как пояснили в Комиссии, у наблюдателей "есть право присутствовать на всех участках для голосования, заседаниях избирательных органов, в том числе в день выборов, без вмешательства в электоральный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, а также информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях". У них также есть "доступ к информации, касающейся выборов, к электоральным спискам, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемка может ими производиться с уведомлением председателя избирательного органа, не подвергая опасности тайну и безопасность голосования".

"Аккредитованные наблюдатели в первом туре могут продолжить наблюдение и мониторинг выборов во втором туре. На первый тур ЦИК аккредитовала 2 197 наблюдателей", - подчеркнули в Центризбиркоме.

Выборы президента Молдовы

Первый тур президентских выборов в республике состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя и необходим второй "раунд" голосования.

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