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Сколько человек в Молдове воспользовались возможностью перерасчета пенсии

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
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Некоторые категории граждан имеют право на перерасчет пенсии по возрасту. В 2020 году таким правом воспользовалось множество пенсионеров.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В Молдове 22 571 человек получил право на перерасчет пенсии по старости в 2020 году, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

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Как отметили в ведомстве, с 1 января текущего года около 3 142 получателя обратились с заявлением на повышение пенсии в среднем на 2005 леев.

В то же время, с 1 июля 2020 года правом на перерасчет пенсии по возрасту воспользовались 19 429 человек.

Повышение в средним составило 2881,88 лея.

"Средний размер пенсии по возрасту для лиц, получивших право на перерасчет пенсии, составляет 5559,24 лея", - говорится в сообщении Минздрава. 

В министерстве добавили, что с 1 января 2022 года будут пересчитаны пенсии получателей, установленные после 1 января 1999, которые подтвердили страховой период после даты установления пенсии от 5 до 7 лет, а с 1 января 2023 года - от 2 до 5 лет.

Чтобы воспользоваться перерасчетом пенсии, нужно подать заявление в территориальную Кассу социального страхования в соответствии с пропиской.

Как показывает статистика, из общего числа в 690,2 тысяч получателей пенсий 168,6 тысяч продолжают работать после выхода на пенсию.

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