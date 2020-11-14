Зима близко: в Молдове начали подготовку дорог к холодному периоду года

Молдавские власти уже продумывают стратегию обслуживания дорог в холодный период года. Заготовлены десятки тонн реагента, на некоторых трассах устанавливают видеокамеры.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В Молдове начались мероприятия по подготовке национальных трасс общего пользования к зимнему сезону 2020-2021 годов.Об этом сообщили в Госадминистрации автомобильных дорог.

Как отметили в ведомстве, для обслуживания и управления национальной сетью автомобильных дорог учреждение заключило контракты с профильной компанией АО Drumuri.

"При уборке снега и распределении противоскользящего материала на дорогах общего пользования предполагается задействовать 511 автомобилей и дорожную технику (грейдеры, гусеничные бульдозеры, колесные тракторы, снегоуборщики, погрузчики, экскаваторы)", - отметили в ведомстве.

Для повышения эффективности работ АО Drumuri планирует заключать прямые договоры с другими компаниями на местах. Для борьбы с гололедом подготовлено более 60 тысяч тонн реагентов, в том числе более 13 тысяч тонн технической соли и более 21 тысячи тонн песка.

Для мониторинга ситуации в зимний период на дорогах республиканского значения установлено 29 видеокамер, позже их будет 32.

При этом будут организованы пункты буксировки для большегрузных транспортных средств, испытывающих трудности при преодолении сложных участков дороги с большими уклонами.

Пункты будут организованы на участках:

M1 граница с Румынией - Леушены - Кишинэу - Дубоссары - граница с Украиной, 36 километров (село Кристешть);

R6 Кишинэу-Оргеев-Бельцы, 33-34 километров (село Пересечина);

R1 Кишинэу - Унгены - граница с Румынией, 79-80 километров (село Корнешть);

R3 Кишинэу-Хынчешты-Чимишлия-Басарабяска, 27 километров (село Фундул-Галбеней);

R8 Единец - Отачь - граница с Украиной, 53-55 километров (г. Отачь);

R30 Анений-Ной - Каушаны - Штефан-Водэ - граница с Украиной, 19-20 километров (село Троица-Ноуэ).

С 1 декабря текущего года для оперативного информирования об условиях дорожного движения работает круглосуточная служба ведомства.

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