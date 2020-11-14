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Электронное голосование: когда его могут внедрить в Молдове

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201114/32455139/elektronnoe-golosovanie-kogda-ego-mogut-vnedrit-moldova.html

Пандемия COVID-19 еще раз обратила внимание на необходимость оценить внедрение электронного голосования.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Для успешного внедрения электронного голосования необходимые финансовые инвестиции, страхование ресурсов и возможностей для обработки данных. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Инфокоммуникационные средства.
© RIA Novosti / Alexei Nikolskiy
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По его словам, Центризбирком рассматривает возможность внедрения электронного голосования на следующих выборах,однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

"Лишь Эстония внедрила подностью электоронное голосование. Есть и другие страны, где существует подобная опция. Проанализируем и опыт других государств. Думаю, что после этих выбров сделаем окончательный вывод, в котором обозначим, что должны быть развиты и другие альтернативные методы голосования, такие как электронное", - отметил Чимил.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове пройдет второй тур выборов президента. Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения инфекции власти предусмотрели меры безопасности. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы осуществляется только в защитных масках. Граждане, у которых подтвердился COVID-19, а также те, у которых есть симптомы респираторного заболевания, смогут проголосовать по месту нахождения при помощи мобильных урн.

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