Электронное голосование: когда его могут внедрить в Молдове

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Для успешного внедрения электронного голосования необходимые финансовые инвестиции, страхование ресурсов и возможностей для обработки данных. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава ЦИК Дорин Чимил.

По его словам, Центризбирком рассматривает возможность внедрения электронного голосования на следующих выборах,однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

"Лишь Эстония внедрила подностью электоронное голосование. Есть и другие страны, где существует подобная опция. Проанализируем и опыт других государств. Думаю, что после этих выбров сделаем окончательный вывод, в котором обозначим, что должны быть развиты и другие альтернативные методы голосования, такие как электронное", - отметил Чимил.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове пройдет второй тур выборов президента. Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения инфекции власти предусмотрели меры безопасности. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы осуществляется только в защитных масках. Граждане, у которых подтвердился COVID-19, а также те, у которых есть симптомы респираторного заболевания, смогут проголосовать по месту нахождения при помощи мобильных урн.

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