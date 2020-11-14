Динамика цен на рынке недвижимости в Кишиневе: сколько стоят квартиры

Прогнозы по ценам на недвижимость до конца 2020-го и на следующий год: названы районы Кишинева, где отмечено самое дорогое жилье.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе в октябре составила 511 евро, а в новостроях - 637 евро. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

В течение двух месяцев цены на жилье не менялись.

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Во сколько обойдется вторичка?

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в столичном микрорайоне Ботаника в октябре достигла 614 евро, на Буюканах – 565 евро, в Центре – 647 евро. На Чеканах стоимость - 586 евро, а на Рышкановке – 599 евро.

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике - 570 евро, на Буюканах - 527, в Центре - 588. На Рышкановке - 540, а на Чеканах - 538 евро.

В "трешке" цена квадратного метра на Ботанике составила 481 евро, на Буюканах - 443, в Центре - 509, на Чеканах - 453, на Рышкановке – 485 евро.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 444 евро на Ботанике, 404 - на Буюканах, 466 - в Центре, 430 - на Чеканах и 464 евро - на Рышкановке.

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Цена на квадратный метр в "белом варианте"

Стоимость жилья в новостроях гораздо выше. К примеру, на Ботанике цена квадратного метра в октябре достигла 653 евро, на Буюканах – 632 евро, в Центре – 884 евро. На Чеканах стоимость - 568 евро, а на Рышкановке – 527 евро.

Влияние пандемии COVID-19 на рынок недвижимости

Аналитики агентства недвижимости Lara отмечают, чо текущий период времени, связанный с пандемией, отрицательно отражается на всех сферах экономики, что напрямую и косвенно отражается и на рынке недвижимости.

"Для многих граждан вопрос, связанный с покупкой или продажей недвижимости, уходит на второй или даже третий план. Так же сокращаются доходы населения. Ограничено передвижение людей как внутри страны, так и за ее пределами, что также негативно влияет на решение вопросов, связанных с куплей-продажей недвижимости. Несомненно, по итогам 2020 года мы будем наблюдать уменьшение транзакций и сжатие рынка", - сказано в отчете компании.

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Там отмечено, что учитывая появляющуюся в СМИ информацию по применению новых карантинных мер во многих государствах мира, а также непосредственно в странах, где наиболее многочисленно представлена наша диаспора, можно сделать неблагоприятный прогноз и сохранению текущих тенденций во время применения ограничительных мер и на четвертый квартал текущего года.

Прогнозы на следующий год

Эксперты подчеркивают, что делать прогноз на 2021 год не видится корректным, так как очень многое зависит от сроков преодоления кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией.

"Что касается приоритетов со стороны покупателей по сегментам рынка недвижимости, можно было наблюдать увеличение транзакций в сегменте частных домов в третьем семестре 2020 года. Тем не менее, большая часть транзакций относиться к квартирам, где преобладает одно или двух комнатное жилье. Данная тенденция связанна в первую очередь с ценой, которая является одним из главных аргументов при покупке", - сказано в отчете компании.

Жилье в ипотеку

Общее число приобретенного жилья в рамках государственной программы Prima Casă достигло 5 170. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

© Sputnik Статистика по программе Prima Casă

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,6 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий - 1,3 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3559 бенефициаров - семьи, а 1611 - не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,3 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60,2 квадратных метра, а стоимость в среднем — 599,64 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 795 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 2007- в рамках программы Prima Casă-3, 557 – по программе Prima Casă-4, а шестеро - по программе Prima Casă-5.

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают сотрудники частного сектора. А Prima Casă-5 распространяется на бенефциаров ипотечных займов, которые были взяты до запуска государственной программы кредитования.

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