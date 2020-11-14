Еще один избирательный участок за рубежом будет работать по спецпрограмме

Изменения в графике работы данного участка связаны с ограничительными мерами, которые ввели местные власти.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В день второго тура выборов президента Молдовы 15 ноября еще один участок для голосования за рубежом будет работать по специальной программе. Речь идет о избирательной секции №1/442 в Будапеште (Венгрия).

Как пояснили в ЦИК, участок откроется в 07.00, а закроется в 19.00.

"Решение принято в контексте введения венгерскими властями ограничительных мер на передвижение в ночные часы - с 20.00 до 05.00. Это связано с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19. Установленная специальная программа работы вызвана необходимостью обеспечить при голосовании максимальную безопасность для избирателей, а также для членов электоральной структуры, которые должны подвести итоги выборов и выехать домой в установленные часы", - уточнили в Центризбиркоме.

Ранее комиссия установила специальный график работы на участках для голосования №1/307 в Баку (с 07.00 до 18.00) и №1/342 в Страсбурге (с 07.00 до 20.00).

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Всего в первом туре президентских выборов открылись 2 143 участка для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Столько же избирательных участков будет открыто и во втором туре.

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