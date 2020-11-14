Первая партия вакцины от гриппа поступила в Молдову

В ноябре в Молдове начинается кампания по иммунизации против сезонного гриппа. В Минздраве рассказали, из каких стран в республику поступает вакцина.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Молдову поступила первая партия вакцины от гриппа - 7 000 доз из 100 000, они закуплены в Российской Федерации. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Еще 100 000 доз должны доставить в страну в ближайшие дни (85 000 доз республика получит в дар от США, а еще 15 000 Молдова закупит через ЮНИСЕФ)", - отметили в министерстве.

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Как пояснили в ведомстве, вакцину распределят по медико-санитарным учреждениям страны.

"Вакцина от гриппа предоставляется бесплатно", - уточнили в Минздраве.

В первую очередь прививки сделают людям, входящим в группы повышенного риска - детям, медработникам, таможенникам, пограничным полицейским, гражданам с хроническими заболеваниями.

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