Некоторые жители Молдовы 15 ноября будут выбирать не только президента

В четырех селах Молдовы, помимо президента, 1 ноября выбирали и глав местных администраций. В двух из них, чтобы определить победителя, понадобится второй тур.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В воскресенье жители двух населенных пунктов Молдовы будут выбирать не только президента, но и примаров. Как уточнили в Центризбиркоме, 15 ноября второй тур местных выборов пройдет в коммуне Кетриш Фалештского района и в селе Корлатены Рышканского района.

На пост примара коммуны Кетриш претендуют:

Олеся Мамай от "Нашей партии";

Константин Кодру от Демпартии Молдовы.

В местную администрацию села Корлатены рассчитывают попасть кандидаты:

Вячеслав Болд от партии PAS;

Светлана Прутяну от "Нашей партии".

В ЦИК отметили, что второй тур выборов проводится для первых двух кандидатов, установленных в порядке убывания голосов, полученных в первом туре.

А с первого тура 1 ноября удалось избрать примаров в двух населенных пунктах страны. В Дубна первое место с большим отрывом заняла кандидат от ПСРМ Елена Сокирка — 264 голоса, на втором месте представитель Партии Национального единства Павел Гадибади — 52 голоса.

В Пятре с большим отрывом победил кандидат от Партии "Шор" Раду Бушила — 790 голосов. На втором месте кандидат от Партии "Действие и солидарность" Виктор Мэдрэгуна.

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