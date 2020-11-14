Расширение газовых сетей в Молдове: план до конца 2020-го и на последующие годы

"А у нас в квартире газ, а у вас": сколько семей в нескольких населенных пунктах Молдовы обзаведутся дома "голубым топливом".

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В селе Проданешты Флорештского района началось подключение к газовой сети 80 домов. Это стало возможным после прокладки около 4,8 километра газопровода. Информацию в субботу представила компания "Молдовагаз".

"В последующие годы в данном населенном пункте запланировано дополнительно построить около 3,15 километра газопровода с потенциалом подключения не менее 42 потребителей", - уточнили в пресс-службе предприятия.

Там также отметили, что близится к завершению расширение сети и в селе Шурь Дрокиевского района. Здесь, согласно проекту, прокладывается порядка 4,8 километра газопровода, что позволит подключить до 63 новых потребителей.

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"Газораспределительное предприятие "Флорешть-газ" обслуживает Флорештский, Дрокиевский и Сорокский районы. План на 2020 год предусматривает расширение сетей в трех населенных пунктах на 10,3 километра с потенциалом подключения до 156 потребителей. Бюджет программы группы компаний АО "Молдовагаз" на 2020-й год, она касается расширения газораспределительных сетей, был увеличен с 18 до 52 миллионов леев, а в следующем году он практически удвоится", - пояснили в компании.

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