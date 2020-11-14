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Выборы президента Молдовы

Выборы президента: глава окружного совета Гагаузии назвал новые детали голосования

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (380)
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Sputnik Молдова
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При организации второго тура выборов президента в Гагаузии введен ряд новшеств. О том, что изменится – Sputnik Молдова рассказал председатель окружного избирательного совета №36 АТО Гагаузия Иван Комур.

КОМРАТ, 14 ноя - Sputnik, Максим Топал. Первый тур выборов президента не привел к увеличению заболеваемости коронавирусом на территории автономии. Потому аналогичные меры по недопущению заболеваний будут предприняты и во втором туре выборов. Но есть и новшества.

Выборы президента Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Процедура голосования останется той же. Но мы увеличили количество членов избирательных бюро для ускорения процесса выборов. Кроме того, увеличили количество защитных костюмов на избирательных участках. Они будут выдаваться всем, в том числе и наблюдателям, которые будут сопровождать выездную урну для голосования", - отметил Иван Комур.

Все избирательные участки в Гагаузии  в достаточной мере обеспечены защитными масками, экранами, костюмами, дезинфектантами.

Принять участие в голосовании могут и молодые люди, которым в период с 1 по 15 ноября исполнилось 18 лет. Они будут включены в дополнительные списки. Важно лишь знать, к какому участку прикреплен молодой избиратель.

Во втором туре выборов в Гагаузии будут действовать 67 избирательных участков. Они будут открыты с 07.00 до 21.00.

Второй тур выборов президента Молдовы состоится  15 ноября.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (380)

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