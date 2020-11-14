Роды в дороге: сколько детей появились на свет по пути в больницу

Чаще всего принимали роды в машине "скорой помощи" в центральных районах республики. Два последних случая произошло всего несколько дней назад.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. С начала года в Молдове по дороге в больницу родились 53 ребенка. Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В большинстве случаев роды произошли в срок, восемь раз – преждевременно.

"Благодаря медпомощи врачей "скорой" на свет появились 36 мальчиков и 17 девочек. Возраст 18 мам от 16 до 25 лет, а 35 женщин – старше 25", - отметили в ведомстве.

Рекордное число родов в машине "неотложки" зарегистрировали в мае – девять, а в июне-августе - восемь.

"С 9 по 12 ноября зарегистрировано два случая рождения на догоспитальном этапе. Оба произошли 11 ноября во второй половине дня", - уточнили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В Чадыр-Лунге роды приняли сразу две бригады скорой помощи, и помогли появиться на свете двум мальчикам-близнецам. Маму и малышей доставили в местный роддом.

В другом случае врачи "скорой" принимали роды в Дубоссарском районе. Схватки начались внезапно, когда 27-летнюю беременную пациентку везли в больницу. В итоге девочка родилась в машине. Малышку и ее маму доставили в районную больницу Криулян.

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