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Новорожденный, архивное фото

Роды в дороге: сколько детей появились на свет по пути в больницу

© Flickr / Adrian Dreßler
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201114/32459518/rody-doroga-skolko-detey-poyavilis-na-svet-po-puti-v-bolnitsu.html

Чаще всего принимали роды в машине "скорой помощи" в центральных районах республики. Два последних случая произошло всего несколько дней назад.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. С начала года в Молдове по дороге в больницу родились 53 ребенка. Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В большинстве случаев роды произошли в срок, восемь раз – преждевременно.

"Благодаря медпомощи врачей "скорой" на свет появились 36 мальчиков и 17 девочек. Возраст 18 мам от 16 до 25 лет, а 35 женщин – старше 25", - отметили в ведомстве.

Беременная женщина, архивное фото.
© CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
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Рекордное число родов в машине "неотложки" зарегистрировали в мае – девять, а в июне-августе - восемь.

"С 9 по 12 ноября зарегистрировано два случая рождения на догоспитальном этапе. Оба произошли 11 ноября во второй половине дня", - уточнили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В Чадыр-Лунге роды приняли сразу две бригады скорой помощи, и помогли появиться на свете двум мальчикам-близнецам. Маму и малышей доставили в местный роддом.

В другом случае врачи "скорой" принимали роды в Дубоссарском районе. Схватки начались внезапно, когда 27-летнюю беременную пациентку везли в больницу. В итоге девочка родилась в машине. Малышку и ее маму доставили в районную больницу Криулян.

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