Что решил суд в "день тишины" перед выборами президента Молдовы

Кишиневский суд в "день тишины" вынес решение по вопросу, в котором фигурируют кандидаты на пост президента.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Кишиневский суд признал информацию, содержащуюся в избирательной листовке кандидата на пост главы государства Игоря Додона, баллотирующегося на второй президентский срок, дискредитирующей и наносящей ущерб репутации контркандидату, лидеру партии PAS Майи Санду. Об этом сообщила представитель штаба Санду Олеся Стамате в субботу на своей странице в Facebook.

Таким образом, инстанция частично удовлетворила обращение штаба Санду.

"Кишиневский суд признал информацию, содержащуюся в избирательной листовке Игоря Додона, дискредитирующей и наносящей ущерб репутации Майи Санду", - написала Стамате.

В решении инстанции, которое Стамате опубликовала в соцсети, сказано также, что "Игорь Додон обязан приостановить распространение дискредитирующей информации в адрес электорального конкурента Майи Санду, которая содержится в листовке кандидата на пост главы государства "президентские выборы 15.11.2020, тур 2". К слову, вердикт служители Фемиды вынесли 14 ноября – в "день тишины".

© Photo : Facebook / Olesea Stamate Пост представителя штаба Майи Санду Олеси Стамате в Facebook

"В целом исковое заявление отклоняется как необоснованное", - сказано в документе судебной инстанции, опубликованном Стамате.

В воскресенье гражданам республики предстоит выбрать из двух кандидатов достойного возглавить страну в ближайшие четыре года.

Первый тур президентских выборов в республике состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, для определения победителя необходим второй "раунд" голосования.

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