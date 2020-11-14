16:51 14 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Молоток судьи

Что решил суд в "день тишины" перед выборами президента Молдовы

© Sputnik / Andrei Starostin
Общество
Получить короткую ссылку
13701
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201114/32460304/chto-reshil-sud-v-den-tishiny-pered-vyboram-prezidenta-moldova.html

Кишиневский суд в "день тишины" вынес решение по вопросу, в котором фигурируют кандидаты на пост президента.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Кишиневский суд признал информацию, содержащуюся в избирательной листовке кандидата на пост главы государства Игоря Додона, баллотирующегося на второй президентский срок, дискредитирующей и наносящей ущерб репутации контркандидату, лидеру партии PAS Майи Санду. Об этом сообщила представитель штаба Санду Олеся Стамате в субботу на своей странице в Facebook.

Таким образом, инстанция частично удовлетворила обращение штаба Санду.

"Кишиневский суд признал информацию, содержащуюся в избирательной листовке Игоря Додона, дискредитирующей и наносящей ущерб репутации Майи Санду", - написала Стамате.

В решении инстанции, которое Стамате опубликовала в соцсети, сказано также, что "Игорь Додон обязан приостановить распространение дискредитирующей информации в адрес электорального конкурента Майи Санду, которая содержится в листовке кандидата на пост главы государства "президентские выборы 15.11.2020, тур 2". К слову, вердикт служители Фемиды вынесли 14 ноября – в "день тишины".

Пост представителя штаба Майи Санду Олеси Стамате в Facebook
© Photo : Facebook / Olesea Stamate
Пост представителя штаба Майи Санду Олеси Стамате в Facebook

"В целом исковое заявление отклоняется как необоснованное", - сказано в документе судебной инстанции, опубликованном Стамате.

В воскресенье гражданам республики предстоит выбрать из двух кандидатов достойного возглавить страну в ближайшие четыре года.

Первый тур президентских выборов в республике состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, для определения победителя необходим второй "раунд" голосования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Второй тур выборов президента Молдовы: в стране наступил "день тишины"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться