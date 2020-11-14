Новый антирекорд: за сутки в Молдове подтверждено 1411 случаев COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 89 тысячам.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1411 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в субботу.

Выявлено пять эпизодов "импорта" инфекции - из Великобритании, Румынии, Германии, России и Португалии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 88 772.

За сутки проведено 4 209 тестов, из которых - 3 836 первично.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 77 медработника: 25 врачей, 40 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала

Из больниц выписаны за сутки 1134 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 69 526 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2006.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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