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Улица Албишоара

Хорошая новость для водителей: какое изменение вступило в силу в Кишиневе

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201114/32460723/khoroshaya-novost-dlya-voditeley-kakoe-izmenenie-vstupilo-silu-chisinau.html

До конца года столичная улица Албишоара должна быть полностью сдана в эксплуатацию, а с этой субботы водители могут ездить по одному из ее участков.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Кишиневе возобновилось движение транспорта на улице Албишоара на отрезке между бульваром Юрия Гагарина и улицей Василе Александри. На этом отрезке завершен ремонт дорожного полотна и на днях нанесли разметку из термопластика.

Ион Чебан
© Sputnik / Rodion Proca
Чебан в интервью Sputnik: власти работают над транспортной схемой Кишинева

Решение возобновлении дорожного движения на этом участке, как пояснили в столичной администрации, принято для того, чтобы разгрузить дорожный трафик в центре города.

Как сообщил примар Кишинева Ион Чебан, в настоящее время ведутся работы по обновлению тротуаров и асфальтированию подъездных путей во дворы. Кроме того, близятся к завершению работы по установке инженерных сетей от улицы Албишоара до бульвара Григоре Виеру (мост у Цирка).

"В настоящее время мы анализируем возможность создания нового маршрута общественного транспорта по улице Албишоара, который соединит секторы Буюканы и Ботаника", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, улица Албишоара должна быть сдана в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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