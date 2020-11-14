Хорошая новость для водителей: какое изменение вступило в силу в Кишиневе

До конца года столичная улица Албишоара должна быть полностью сдана в эксплуатацию, а с этой субботы водители могут ездить по одному из ее участков.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Кишиневе возобновилось движение транспорта на улице Албишоара на отрезке между бульваром Юрия Гагарина и улицей Василе Александри. На этом отрезке завершен ремонт дорожного полотна и на днях нанесли разметку из термопластика.

Решение возобновлении дорожного движения на этом участке, как пояснили в столичной администрации, принято для того, чтобы разгрузить дорожный трафик в центре города.

Как сообщил примар Кишинева Ион Чебан, в настоящее время ведутся работы по обновлению тротуаров и асфальтированию подъездных путей во дворы. Кроме того, близятся к завершению работы по установке инженерных сетей от улицы Албишоара до бульвара Григоре Виеру (мост у Цирка).

"В настоящее время мы анализируем возможность создания нового маршрута общественного транспорта по улице Албишоара, который соединит секторы Буюканы и Ботаника", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, улица Албишоара должна быть сдана в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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