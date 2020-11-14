Сколько граждан Молдовы захотели проголосовать на дому на выборах президента

Из общего числа заявлений более 800 поступило от граждан, находящихся на самоизоляции из-за симптомов COVID-19.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. К вечеру субботы на избирательные участки поступило 31 145 заявлений о голосовании на дому во время второго тура президентских выборов 15 ноября. Такую цифру обнародовал Центризбирком Молдовы.

Как уточнили в ЦИК, из общего числа заявлений 836 поступило от граждан с симптомами COVID-19, а в 30 309 случаях в заявлениях указываются другие причины.

В этой связи ЦИК напоминает, что избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти на электоральный участок, могут обратиться в избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны до 18.00 14 ноября. А 15 ноября такие заявления могут быть поданы в письменной форме до 15.00 с предоставлением медицинской справки.

"Граждане, у которых есть симптомы, характерные инфекции COVID-19, или находящиеся в самоизоляции могут попросить проголосовать с помощью переносной урны и в день выборов, до 15.00, без необходимости предоставлять медсправку", - уточнили в комиссии.

Первый тур президентских выборов в республике состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, для определения победителя необходим второй "раунд" голосования.

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