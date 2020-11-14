ЦИК ответил Стамате: о чем заявили в комиссии

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия ответила Олесе Стамате, которая представляет штаб кандидата в президенты Майи Санду. Представленные вице-председателем PAS в обращении в ЦИК факты не подтвердились, заявили в субботу в комиссии.

"В ЦИК рассмотрели обращение №CEC-7/10863 от 11 ноября 2020 года, подписанное госпожой Олесей Стамате, о предполагаемых отклонениях от положений закона, связанных с печатью предвыборных материалов независимого кандидата на должность президента Молдовы Игоря Додона. В обращении требовалось санкционировать его", - отметили в комиссии.

В ходе рассмотрения данного вопроса, как пояснили в Центризбиркоме, были потребованы объяснения, информация, бухгалтерские документы, договоры и другое от указанных компаний (ГП издательство Universul, EditTipar Grup), а также запрошено проведение служебного расследования Агентством публичной собственности.

"ЦИК запросил, чтобы случай расследовала полиция, которая представила выводы Комиссии, а также для многостороннего анализа была потребована позиция указанной стороны. В результате рассмотрения всех представленных материалов предъявленные в обращении факты не были подтверждены", - подчеркнули в ЦИК.

Ранее Стамате сообщила в ЦИК о том, что в государственном издательстве Universul печатаются предвыборные газеты Игоря Додона. Она потребовала немедленного наложения санкций на кандидата, обвинив его в использовании административного ресурса и не декларировании расходов на печать этих рекламных материалов. Рассмотрение вопроса было назначено на пятницу. Тогда же Стамате дали срок до 12.00 субботы, чтобы устранить недостатки формы и содержания, связанные с обращением, в соответствии с действующими правилами. Так как автор обращения не выполнил запрос, собрание ЦИК, объявленное на 14.00, было отменено.

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