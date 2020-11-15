Второй тур выборов президента Молдовы: открылись участки для голосования

В воскресенье в республике проходит второй тур выборов главы государства, а жители нескольких населенных пунктов выбирают еще и примаров.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись по всей стране в 07.00. Они будут работать до 21.00.

Обеспечивают общественный порядок и безопасность свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

За выборами президента Молдовы 15 ноября следят более двух тысяч национальных и международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что в течение этого дня не разрешается проводить предвыборную агитацию.

Первый тур голосования состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, для определения победителя организован второй "раунд" голосования.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

В воскресенье в Молдове проходят не только выборы президента, но и второй тур выборов примаров в двух селах. Голосуют жители коммуны Корлэтены (Рышканский район), а также села Кетриш (Фалештский район).

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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