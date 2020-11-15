Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании

Особенности голосования во втором туре выборов президента Молдовы, прогнозы по явке, что надо знать избирателям, а также - когда станут известны предварительные итоги гонки, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье в Молдове. Гражданам республики предстоит выбрать из двух кандидатов достойного представлять республику в течение четырех лет. Об особенностях нынешнего голосования читайте в обзоре Sputnik.

Первый тур голосования состоялся 1 ноября. По его итогам электоральную гонку продолжили экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок. Так как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя и необходим второй "раунд" голосования.

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Работа избирательных участков

Избирательные участки откроются в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00.

По данным ЦИК, общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Всего на президентских выборах откроются 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Больше всего избирательных участков - в муниципии Кишинев - 305 (включая пригороды). Ряд секций для голосования за границей будут работать в специальном режиме.

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Что надо знать избирателям

Согласно Кодексу о выборах, право голосовать есть у граждан Молдовы, которые на день выборов достигли 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

"Не могут голосовать лица, лишенные этого права вступившим в законную силу решением судебной инстанции", - отмечено в Кодексе о выборах.

Люди, которые не смогут прийти лично на избирательный участок, вправе потребовать проголосовать на дому – запросить переносную урну. На 14 ноября желающих проголосовать на дома было свыше 30 тысяч.

Голосование жителей Приднестровья

Особенность участия избирателей, у которых есть регистрация на территории Приднестровья, состоит только в том, что они голосуют по дополнительным, а не основным спискам, заявляли ранее в пресс-службе ЦИК.

В Центризбиркоме также отметили, что у жителей Приднестровья есть право проголосовать на любом из открытых специально для них участков.

В первом туре были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в населенном пункте Варница.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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Сколько бюллетеней отпечатано для голосования

Для электоральных секций внутри страны отпечатали 2 934 017 бюллетеней, из которых 2 168 620 на госязыке и 765 397 - на русском.

Для избирательных участков за рубежом подготовлено 671 500 экземпляров избирательных бюллетеней, из которых 583 100 - на государственном языке и 88 400 - на русском. В первом туре для молдавской диаспоры отпечатали 556 000 бюллетеней.

Печать бюллетеней для второго тура обошлась в 312 821 лей.

© Sputnik / Mihai Caraus Так выглядит бюллетень для голосования во втором туре выборов президента Молдовы

Самое необычное в выборах президента-2020

Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения инфекции власти предусмотрели меры безопасности. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы осуществляется только в защитных масках.

По словам главы ЦИК Дорина Чимила, власти обеспечат избирателей защитными масками так же, как и в первом туре - бесплатно.

"Тоже самое касается и граждан, которые придут на участки для голосования за границей. Если человек попросит защитную маску, ему ее предоставят бесплатно", - заявил Чимил в комментарии радиостудии Sputnik.

Очереди у участков для голосования

Отвечая на вопрос, как быть с очередями у избирательных участков, особенно за границей, которые образуются, в том числе, из-за мер эпидбезопасности, глава Центризбиркома отметил, что комиссия предприняла несколько шагов в этом направлении.

"Увеличено число операторов, урн и кабинок для голосования. Кроме того, перенаправлены сканеры для считывания информации с документов. Думаем, что это станет плюсом для разгрузки трафика и сокращения времени одного человека на избирательном участке", - отметил Чимил.

По его словам, в некоторых странах изменилось расположение участков – они занимают большую площадь, чтобы принять больше избирателей.

Предупреждение Центризбиркома

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Если СМИ, кандидаты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов, за это могут получить штраф:

для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);

для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Полиция уточняет

В день второго тура президентских выборов порядок будут обеспечивать более шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

"Во время работы избирательных участков, с 07.00 до 21.00, полицейские вместе с сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта будут следить за движением авто, где в салоне может поместиться более восьми человек. А также будут смотреть за регулярными пассажирскими рейсами", - заявил глава Генерального инспектората полиции Серджиу Паю.

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Наблюдатели начеку

На второй тур президентских выборов 15 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы аккредитовала еще 185 наблюдателей, из которых 162 - национальных и 23 – международных. На открытых за границей избирательных участках разрешение осуществлять мониторинг получил 41 представитель неправительственных организаций и конкурентов на выборах.

"Аккредитованные наблюдатели в первом туре могут продолжить наблюдение и мониторинг выборов во втором туре. На первый тур ЦИК аккредитовала 2 197 наблюдателей", - подчеркнули в Центризбиркоме.

Со стороны СНГ аккредитацию для мониторинга выборов получили 96 человек.

Экзитпол во втором туре

Во время второго тура президентских выборов 15 ноября будут проводить экзитпол на 100 избирательных участках в 77 населенных пунктах республики. Проведением опроса займутся общественная организация Spero и компания Intellect Group. Для этой цели Центрибирком аккредитовал 150 человек.

Согласно Кодексу о выборах, в день голосования до закрытия избирательных участков запрещается оглашение в СМИ материалов, включая интервью с избирателями, о количестве набранных конкурентами голосов и об их шансах, в том числе результатов экзитполов.

Представители компаний, которые займутся опросом, заявляют, что это исключительно научное исследование, которое не несет никакой политической окраски.

Прогноз по явке

Явка в первом туре выборов президента Молдовы составила 42,76%. Эксперты полагают, что на такой результат повлияла в том числе пандемия коронавируса нового типа.

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"Думаю, что во втором туре в первую очередь на избирательные участки выйдут не те, которые считают себя не определившимися, а те, кто решил, что в первом туре нет смысла рисковать своим здоровьем, и стоит выходить на голосование только один раз – во втором туре. Потому, что все понимали, что он будет. Такой электорат я бы назвал определившимся, но только для второго тура", - заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Когда представят предварительные итоги выборов

Предварительные итоги выборов станут известны спустя несколько часов после закрытия избирательных участков, однако с более точными данными комиссия выступит уже в понедельник, 16 ноября. Окончательные итоги выборов будут оглашены позже.

Что нужно для победы на выборах президента Молдовы

По закону, избранным признается кандидат, набравший наибольшее число голосов во втором туре голосования. Голоса, поданные за одного кандидата, считаются голосами, поданными против другого кандидата.

"Если оба кандидата набрали одинаковое число голосов, избранным признается кандидат, который получил большее число голосов в первом туре", - сказано в Кодексе о выборах.

Что надо знать об институте президентской власти в Молдове

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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