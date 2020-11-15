Последствия COVID-19: что чувствуют те, кто победил болезнь

Коронавирус нового типа приводит к ряду последствий. Они по-разному ощущаются человеком в зависимости от формы, которую перенес пациент.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Некоторые переболевшие COVID-19, ощущают последствия инфекции даже после того, как победили вирус. Статистика показывает, что 60% всех пациентов могут вернуться к нормальной жизни через 2-3 недели, а 40% ощущают последствия еще в течение какого-то периода.

"То, что пациенты чувствуют после перенесения вируса, связано с аутоиммунными механизмами. Остаются некоторые заболевания, вызванные на уровне центральной нервной системы, дестабилизируются обменные процессы. Некоторым людям требуется медицинская помощь и после того, как они избавились от вируса. А кто-то выздоравливает самостоятельно, но должен вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием, сном и отдыхом", - рассказала Sputnik специалист Института фтизиопульмонологии Дойна Русу.

По ее словам, пациенты, которые перенесли тяжелую форму болезни, особенно те, кто находился в реанимации, ощущают последствия длительное время. Для таких людей в столице открылся центр для восстановления post-COVID.

"Большая часть этого ляжет на плечи пульмонологов, чтобы предотвратить или лечить поствоспалительный фиброз. После перенесенного заболевания у пациентов также появляются кашель, одышка и выраженная астения. Через два-три месяца ситуация должна улучшиться благодаря медицинской помощи", - уточнила Русу.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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