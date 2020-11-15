У избирательных участков в Варнице уже оживленно

Ситуация в Варнице: корреспондент Sputnik с места событий передает, что у избирательных участков в этом городе еще до открытия участков были замечены люди с молдавскими флагами.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Мимо избирательных участков в Варнице прошли мужчины. В руках у некоторых из них были флаги Молдовы, передает корреспондент Sputnik Молдова.

Накануне в сети стали появляться сообщения о том, что группа жителей Молдовы собирается повторить действия двухнедельной давности в Варнице.

В полиции же корреспонденту Sputnik заявили, что они уже провели беседу с гражданами, которые в прошлый раз перекрывали трассу, и те пообещали, что в этот раз подобного не намерены делать.

По словам полицейского, они сказали, что будут вести себя спокойно. По его словам, их интересуют только возможные случаи массового подвоза и подкупа избирателей.

На избирательных участках в Варнице голосуют в том числе и жители Приднестровья.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova