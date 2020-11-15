Второй тур выборов президента Молдовы: первое заявление ЦИК

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Избирательные участки во втором туре выборов президента Молдовы открылись на территории республики вовремя. Об этом заявил на брифинге в воскресенье вице-председатель ЦИК Владимир Шарбан.

"В 07.00 начали работу все избирательные участки на территории Молдовы. Инцидентов, которые поставили бы под сомнение открытие секций для голосования, нет. Во всяком случае из информации, которая поступает в ЦИК, такого не наблюдается", - заявил Шарбан.

Он отметил, что выявлено пару небольших инцидентов - в двух населенных пунктах отключилась электроэнергия, но все восстановлено. "В одной из стран с довольно серьезной инфраструктурой также были проблемы с электроэнергией, но и там все исправлено", - добавил замглавы ЦИК.

За границей избирательные участки открываются в 07.00 по местному времени. По словам Шарбана, к настоящему моменту идет избирательный процесс на участках для голосования, открытых в Японии, где проголосовал первый избиратель в рамках президентских выборов, Китае, Азербайджане, ОАЭ, Катаре, Израиле, России и других странах.

Как отметил Шарбан, и второй тур выборов проходит в сложных условиях пандемии, однако голосование организовано с соблюдением таких же мер, что и в первом туре.

"Власти приняли все меры для того, чтобы выборы прошли безопасно, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа", - сказал представитель ЦИК, добавив, что избирателям необходимо соблюдать все меры безопасности.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova