09:23 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Центральная избирательная комиссия

Второй тур выборов президента Молдовы: первое заявление ЦИК

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)
240 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/09/31611419.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32465337/vtoroy-tur-vybory-prezident-moldova-pervoe-zayavlenie-tsik-cec.html

Представитель Центральной избирательной комиссии Молдовы рассказал, как стартовал второй тур президентских выборов.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Избирательные участки во втором туре выборов президента Молдовы открылись на территории республики вовремя. Об этом заявил на брифинге в воскресенье вице-председатель ЦИК Владимир Шарбан.

"В 07.00 начали работу все избирательные участки на территории Молдовы. Инцидентов, которые поставили бы под сомнение открытие секций для голосования, нет. Во всяком случае из информации, которая поступает в ЦИК, такого не наблюдается", - заявил Шарбан.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании
Он отметил, что выявлено пару небольших инцидентов - в двух населенных пунктах отключилась электроэнергия, но все восстановлено. "В одной из стран с довольно серьезной инфраструктурой также были проблемы с электроэнергией, но и там все исправлено", - добавил замглавы ЦИК. 

За границей избирательные участки открываются в 07.00 по местному времени. По словам Шарбана, к настоящему моменту идет избирательный процесс на участках для голосования, открытых в Японии, где проголосовал первый избиратель в рамках президентских выборов, Китае, Азербайджане, ОАЭ, Катаре, Израиле, России и других странах.

Как отметил Шарбан, и второй тур выборов проходит в сложных условиях пандемии, однако голосование организовано с соблюдением таких же мер, что и в первом туре.

"Власти приняли все меры для того, чтобы выборы прошли безопасно, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа", - сказал представитель ЦИК, добавив, что избирателям необходимо соблюдать все меры безопасности.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)

По теме

Кику: выборы президента покажут миру, что такое Молдавское государство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
История политических кризисов в Молдове
Молдова: бесконечный политический кризис
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться