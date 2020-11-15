09:23 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы

Полиция: в какой обстановке проходит второй тур выборов президента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31761353.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32466907/politsia-v-kakoy-obstanovke-prokhodit-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-moldova.html

Несколько "циничных случаев", по словам Марина Максиана, зарегистрировано в Молдове в преддверии старта голосования. Полиция ведет расследование.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан рассказал, в какой обстановке проходит второй тур президентских выборов в Молдове.

"Вчера, в "день тишины", поступило 14 обращений. Речь идет о двух случаях нарушения противоэпидемиологических мер, одном случае предполагаемого подкупа, и четырех эпизодах агитации", - сказал Максиан.

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: первое заявление ЦИК
По его словам, в день выборов зарегистрировано уже два инцидента – в Оргееве по техническим причинам один избирательный участок открылся чуть позже, а в Лозова Страшенского района была проблема с компьютером, но ее также устранили.

Отдельно он остановился на нескольких "циничных случаях". По его словам, утром, в 07.00 на мосту Сэнэтэука в населенном Флорешты несколько человек разбросали колючие металлические инструменты. Таким образом, как отметил представитель Генинспектората, пострадали шины автомобилей многих жителей этого населенного пункта и сотрудников государственных структур.

"Этот случай зарегистрирован инспекторатом полиции Флорешт. Ведется следствие. А если бы потребовалась помощь скорой или пожарных, то они не смогли бы попасть в этот населенный пункт, чтобы предоставить помощь… Полиция осуждает подобные случаи. Второй циничный случай – двери председателя избирательного участка и примара населенного пункта Готешты были измазаны краской... Полиция расследует и этот эпизод", - сказал Максиан.

Замглавы Генинспектората полиции отметил, что в зоне безопасности находится много наблюдателей, депутатов, которые следят за процессом голосования граждан с левого берега Днестра.

"До настоящего момента каких-либо инцидентов и блокирования доступа не было", - отметил Максиан.
Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)

По теме

Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
История политических кризисов в Молдове
Молдова: бесконечный политический кризис
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться