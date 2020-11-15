Полиция: в какой обстановке проходит второй тур выборов президента Молдовы

Несколько "циничных случаев", по словам Марина Максиана, зарегистрировано в Молдове в преддверии старта голосования. Полиция ведет расследование.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан рассказал, в какой обстановке проходит второй тур президентских выборов в Молдове.

"Вчера, в "день тишины", поступило 14 обращений. Речь идет о двух случаях нарушения противоэпидемиологических мер, одном случае предполагаемого подкупа, и четырех эпизодах агитации", - сказал Максиан.

По его словам, в день выборов зарегистрировано уже два инцидента – в Оргееве по техническим причинам один избирательный участок открылся чуть позже, а в Лозова Страшенского района была проблема с компьютером, но ее также устранили.

Отдельно он остановился на нескольких "циничных случаях". По его словам, утром, в 07.00 на мосту Сэнэтэука в населенном Флорешты несколько человек разбросали колючие металлические инструменты. Таким образом, как отметил представитель Генинспектората, пострадали шины автомобилей многих жителей этого населенного пункта и сотрудников государственных структур.

"Этот случай зарегистрирован инспекторатом полиции Флорешт. Ведется следствие. А если бы потребовалась помощь скорой или пожарных, то они не смогли бы попасть в этот населенный пункт, чтобы предоставить помощь… Полиция осуждает подобные случаи. Второй циничный случай – двери председателя избирательного участка и примара населенного пункта Готешты были измазаны краской... Полиция расследует и этот эпизод", - сказал Максиан.

Замглавы Генинспектората полиции отметил, что в зоне безопасности находится много наблюдателей, депутатов, которые следят за процессом голосования граждан с левого берега Днестра.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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