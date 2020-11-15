Майя Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдовы

Майя Санду, которая баллотируется на пост президента, рассказала о том, за что она голосовала во втором туре выборов главы государства.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду проголосовала во втором туре выборов президента.

"Сегодня все - в ваших руках. Сегодня мы решаем, как будут жить граждане Молдовы в следующие четыре года, но для этого надо выйти на голосование. Когда люди объединяются, все можно изменить. Сегодня я голосовала за изменения, за Молдову, в которой люди уверенно смотрят в будущее, за Молдову, которой бы мы все гордились", - сказала Санду журналистам на выходе из избирательного участка.

Она призвала граждан выходить на голосование. "Верю, что явка будет высокой", - отметила кандидат в президенты.

Санду также сообщила, что будет находиться в штабе, чтобы получать все обращения от ее коллег.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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