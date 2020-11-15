12:59 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Зинаида Гречаный на выборах президента Молдовы

Спикер парламента Молдовы рассказала, кого она видит на посту президента

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
17220
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32254335.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32467464/spiker-greceanii-progolosovala-vybory-kto-dolzhen-stat-prezidentom.html

Председатель молдавского парламента пришла на избирательный участок вместе со своим мужем. Гречаная отметила особую важность этого дня, потому что граждане страны выбирают главу государства.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в воскресенье проголосовала во втором туре выборов президента республики.

"Проголосовала за мир и стабильность в нашей стране, за процветание нашей республики, за человека, который будет настоящим государственником, будет защищать и гордиться своей страной, и никогда не предаст суверенитет и независимость республики. Мы – мирный народ. Мы всегда должны жить в мире со всеми народами. У нас проживает много национальностей, но мы все - народ Республики Молдова. Мы должны гордиться своей страной", - подчеркнула Гречаная.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)

По теме

Кику: выборы президента покажут миру, что такое Молдавское государство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
Обстановка в Варнице
Видео: в полиции показали, какова ситуация в Варнице
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться