Спикер парламента Молдовы рассказала, кого она видит на посту президента

Председатель молдавского парламента пришла на избирательный участок вместе со своим мужем. Гречаная отметила особую важность этого дня, потому что граждане страны выбирают главу государства.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в воскресенье проголосовала во втором туре выборов президента республики.

"Проголосовала за мир и стабильность в нашей стране, за процветание нашей республики, за человека, который будет настоящим государственником, будет защищать и гордиться своей страной, и никогда не предаст суверенитет и независимость республики. Мы – мирный народ. Мы всегда должны жить в мире со всеми народами. У нас проживает много национальностей, но мы все - народ Республики Молдова. Мы должны гордиться своей страной", - подчеркнула Гречаная.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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