Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов президента Молдовы

Игорь Додон пришел на избирательный участок вместе со своей супругой Галиной. Он поделился своими ожиданиями от выборов.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, в воскресенье проголосовал во втором туре выборов главы государства.

"Граждане Молдовы проявляют патриотизм вне зависимости от того, где они находятся. Голосовал за независимость и укрепление государственности Молдовы. Я верю в будущее этой страны. Голосовал за мир, межэтнический мир, нельзя разделять людей на своих и чужих. Голосовал за изменения к лучшему, за качественные изменения, не за шоки и кризисы, а за изменения к лучшему, и они будут обеспечены. Голосовал за социальное равенство, за экономическую стабильность, за взвешенные внешние отношения. Голосовал за дружбу и с Россией, и с ЕС, и с Румынией, и с Украиной. Голосовал за память тех, кто стоял в основе этой страны, за наши традиционные христианские ценности, за память предков", - сказал Додон журналистам на выходе из избирательного участка.

Он отметил, что граждане во втором туре выборов более охотно идут на избирательные участки, и это, по его мнению, хороший фактор.

Додон призвал всех быть максимально активными на выборах.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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