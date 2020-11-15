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ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество

ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
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https://ru.sputnik.md/society/20201115/32468789/chp-v-gagauzii-na-odnom-iz-izbiratelnykh-uchastkov-otklyuchilos-elektrichestvo.html

Некоторые жители села Копчак были вынуждены голосовать в полутемных помещениях из-за отсутствия на одном из местных избирательных участков электричества.

КОМРАТ, 15 ноя - Sputnik, Максим Топал. Все избирательные участки в Гагаузии открылись во втором туре выборов президента ровно в 07.00, без каких-либо задержек. Однако вскоре после начала голосования на избирательном участке №55, в селе Копчак, расположенном в одном из корпусов местного лицея имени Янакогло, отключилось электричество.

По предварительным данным, речь идет о коротком замыкании электропроводки из-за включения целого ряда отопительных приборов.

Как рассказал Sputnik председатель окружного избирательного совета №36 АТО Гагаузия Иван Комур, "бригада электриков уже работает" и "на работе избирательного участка это не отразилось", поскольку члены бюро используют портативные компьютеры.

  • ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество
    ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество
    © Sputnik / Maxim Topal
  • ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество
    ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
ЧП в Гагаузии: на одном из избирательных участков отключилось электричество

Восстановить электричество на избирательном участке удалось в течение часа.

Село Копчак – одно из крупнейших в Гагаузии. Там открыто три избирательных участка.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)

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