Ситуация в Варнице: "самодельный" блокпост развернул первую машину

Что произошло в Варнице: корреспондент Sputnik Молдова разбирался в ситуации, почему развернули автомобиль.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Варнице развернули первую машину. Она второй раз проезжала из Бендер в Варницу. По словам комбатантов, которые сформировали "самодельный" блокпост, это подвоз.

"Комбатанты мониторят и записывают номера транспортных средств, в которых помещается большое количество пассажиров. Сейчас зафиксирован первый случай. Автомобиль второй раз подвез избирателей. Он может проехать, если у него большая семья. Если у него в семье 14 братьев и сестер, то он может", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова депутат PAS Игорь Гросу.

Представитель полиции отметил, что по процедуре, если аккредитованные наблюдатели увидели, что человек организованно несколько раз подвозит избирателей, то они должны оповестить сотрудников правоохранительных органов.

"Полиция в зависимости от доказательств и собранных материалов документирует или не документирует этот случай. Посмотрим, если есть какие-то нарушения, то задокументируем. На данный момент машину направили в инспекторат полиции Бендер", - сказал представитель полиции.

Депутат парламента от фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ прибыл в Варницу, чтобы отслеживать ситуацию на месте. В беседе с комбатантами он отметил, что право на передвижение должно быть свободным. "Он (водитель - ред.) может пересекать и четыре раза", - сказал Фуркулицэ.

По его словам, "и в диаспоре, и в Молдове, в приднестровском регионе гражданин голосует на основе документа, в котором IDNO. Сейчас базы данных позволяют не допустить повторного голосования. В системе это сразу отображается".

В Варницу прибыл и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

На избирательных участках в Варнице голосуют, в том числе и жители Приднестровья.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova