13:00 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Второй тур выборов президента Молдовы

Посол России участвует в наблюдении за ходом второго тура выборов в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
91 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32465200.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32472131/posol-russia-uchastvuet-v-nablyudenii-za-khodom-vtorogo-tura-vyborov-moldova.html

Глава российской дипмиссии провел встречи с делегациями Центральной избирательной комиссии РФ, а также Совета Федерации.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов и сотрудники российской дипмиссии в Кишиневе участвуют в наблюдении за ходом проведения второго тура выборов президента республики.

Выборы президента
© Sputnik / Mihai Caraus
Наблюдатель от МПА СНГ: видим в Молдове рост гражданского сознания

"Дипломаты ведут мониторинг на избирательных участках в регионах страны и в молдавской столице", - отметили в посольстве.

Ранее Васнецов провел встречу с делегацией Центральной избирательной комиссии России, находящейся в Молдове для участия в мониторинге второго тура президентских выборов.

"В ходе обстоятельной беседы собеседники затронули актуальные вопросы, связанные с текущим состоянием двусторонних российско-молдавских отношений. Акцентировали внимание на значительном потенциале взаимодействия между ЦИК России и Молдовы", - уточнили в пресс-службе дипмиссии.

Кроме того, российский посол провел встречу с делегацией Совета Федерации, прибывшей в Молдову для участия в мониторинге второго тура президентских выборов.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании
"В ходе обстоятельной и конструктивной беседы стороны обсудили текущее состояние дел в российско-молдавских отношениях. Акцентировали внимание на значительном потенциале межрегионального сотрудничества. Условились поддерживать контакты", - отметили в посольстве.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)

По теме

Кику: выборы президента покажут миру, что такое Молдавское государство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
Обстановка в Варнице
Видео: в полиции показали, какова ситуация в Варнице
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться