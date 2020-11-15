Посол России участвует в наблюдении за ходом второго тура выборов в Молдове

Глава российской дипмиссии провел встречи с делегациями Центральной избирательной комиссии РФ, а также Совета Федерации.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов и сотрудники российской дипмиссии в Кишиневе участвуют в наблюдении за ходом проведения второго тура выборов президента республики.

"Дипломаты ведут мониторинг на избирательных участках в регионах страны и в молдавской столице", - отметили в посольстве.

Ранее Васнецов провел встречу с делегацией Центральной избирательной комиссии России, находящейся в Молдове для участия в мониторинге второго тура президентских выборов.

"В ходе обстоятельной беседы собеседники затронули актуальные вопросы, связанные с текущим состоянием двусторонних российско-молдавских отношений. Акцентировали внимание на значительном потенциале взаимодействия между ЦИК России и Молдовы", - уточнили в пресс-службе дипмиссии.

Кроме того, российский посол провел встречу с делегацией Совета Федерации, прибывшей в Молдову для участия в мониторинге второго тура президентских выборов.

"В ходе обстоятельной и конструктивной беседы стороны обсудили текущее состояние дел в российско-молдавских отношениях. Акцентировали внимание на значительном потенциале межрегионального сотрудничества. Условились поддерживать контакты", - отметили в посольстве.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova