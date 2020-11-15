Ирина Влах: беря бюллетень, мы влияем на будущее нашей страны

Граждане Молдовы, которые берут в руки бюллетень для голосования, реально влияют на будущее своей страны. Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, которая проголосовала на своем избирательном участке в Комрате.

КОМРАТ, 15 ноя - Sputnik, Максим Топал. Глава автономии голосовала на избирательном участке №36/8 в городе Комрат. Ирина Влах поблагодарила всех, кто вышел на выборы, отметив, что "сегодня - решающий день".

"Очень важно, чтобы каждый использовал свое право, вышел на избирательный участок и отдал свой голос за своего кандидата. Жители Гагаузии всегда были очень активны, и хочу призвать жителей всей страны быть такими же активными. Мы должны быть ответственны за наше будущее. Беря в руки бюллетень, мы можем повлиять на будущее нашей страны", - заявила Ирина Влах.

На свой избирательный участок глава автономии пришла вместе с племянницей Ириной. Обе голосовали "за стабильность, экономическое и социальное развитие, за то, чтобы Гагаузия и Республика Молдова развивались, за то, чтобы все жили в мире и согласии".

"Мы голосовали за то, чтобы наши дети гордились тем, что живут в Республике Молдова и свое будущее видели только здесь, в нашей стране", - заключила Ирина Влах.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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