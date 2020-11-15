Полиция о том, как проходит голосование в стране: какие нарушения выявлены

Генинспекторат полиции подвел предварительные итоги по зафиксированным нарушениям спустя несколько часов с момента открытия избирательных участков в стране.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан рассказал, что к 11.00 правоохранительные органы были уведомлены о 23 случаях возможных нарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Молдовы.

По его словам, среди них:

два случая агитации; © Sputnik / Irina Leahova Ситуация в Варнице: "самодельный" блокпост развернул первую машину

две попытки блокирования дорог. "На данный момент свободный доступ граждан обеспечивается. Полиция вмешалась в ситуацию и обеспечивает возможность граждан передвигаться на избирательные участки", - сказал Максиан;

шесть случаев с бюллетенями для голосования, а именно – фотографирование избирательного бюллетеня, что категорически запрещено;

четыре случая организованного подвоза избирателей, два из них выявлены полицией, а еще два – сторонними лицами;

три инцидента с мобильными урнами;

в шести эпизодах зарегистрированы случаи агрессивного поведения, пьянство, а также попытки оказать давление на председателей электоральных бюро.

Представитель правоохранительных органов отметил, что "зафиксировано довольно много эпизодов агрессивного поведения и призывов к блокированию".

"В некоторых случаях звучали призывы к насилию. Отмечу, что молдавское законодательство осуждает подобные действия. Каждый подобный эпизод регистрируется, и мы обязаны дать этому юридическую оценку. Призываем граждан отказаться от подобного поведения и призывов к дестабилизации общественного порядка", - сказал Максиан.

По его словам, любое собрание и наблюдение может проводиться, только если это происходит мирно. "Блокирование, попытки блокирования, приостановка силой, требование документов со стороны граждан попадают под нарушение законодательства. Никаким образом это не может быть квалифицировано как собрание", - добавил замглавы Генинспектората полиции.

Максиан подчеркнул, что "полиция сфокусировала деятельность и на соблюдении мер противоэпидемиологической безопасности. Он еще раз обратил внимание на то, что граждане должны соблюдать меры безопасности.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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