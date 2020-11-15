Полиция о том, как проходит голосование в стране: какие нарушения выявлены

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан рассказал, что к 11.00 правоохранительные органы были уведомлены о 23 случаях возможных нарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Молдовы.
По его словам, среди них:
- два случая агитации;© Sputnik / Irina Leahova
- две попытки блокирования дорог. "На данный момент свободный доступ граждан обеспечивается. Полиция вмешалась в ситуацию и обеспечивает возможность граждан передвигаться на избирательные участки", - сказал Максиан;
- шесть случаев с бюллетенями для голосования, а именно – фотографирование избирательного бюллетеня, что категорически запрещено;
- четыре случая организованного подвоза избирателей, два из них выявлены полицией, а еще два – сторонними лицами;
- три инцидента с мобильными урнами;
- в шести эпизодах зарегистрированы случаи агрессивного поведения, пьянство, а также попытки оказать давление на председателей электоральных бюро.
Представитель правоохранительных органов отметил, что "зафиксировано довольно много эпизодов агрессивного поведения и призывов к блокированию".
"В некоторых случаях звучали призывы к насилию. Отмечу, что молдавское законодательство осуждает подобные действия. Каждый подобный эпизод регистрируется, и мы обязаны дать этому юридическую оценку. Призываем граждан отказаться от подобного поведения и призывов к дестабилизации общественного порядка", - сказал Максиан.
Максиан подчеркнул, что "полиция сфокусировала деятельность и на соблюдении мер противоэпидемиологической безопасности. Он еще раз обратил внимание на то, что граждане должны соблюдать меры безопасности.
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
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