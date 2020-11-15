ЦИК: явка во втором туре выборов президента Молдовы выше, чем в первом

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Явка во втором туре президентских выборов в 12.00 превысила 655 тысяч голосов избирателей. Об этом заявил на брифинге в воскресенье вице-председатель Центризбиркома Молдовы Владимир Шарбан.

"Явка в целом выше, чем в первом туре выборов", - сказал Шарбан, отметив, что наблюдается "массивная мобилизация всех категорий граждан".

По его словам, избиратели массово приходят на участки для голосования и за границей.

За рубежом, как отметил он, наблюдается высокая активность как на Западе, так и на Востоке. Шарбан отметил, что на участках в некоторых странах зафиксировано скопление людей.

"К примеру, в Бельгии, Чехии, Швейцарии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Великобритании, Израиле. Довольно большие очереди наблюдаются в Брюсселе, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, а также на других избирательных участках, в частности в России", - отметил замглавы ЦИК.

Он обратился к гражданам Молдовы, находящимся за рубежом. "Просим быть максимально внимательными и следовать указаниям властей в части соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа", - добавил Шарбан.

Он обратил внимание на то, что на участках, открытых для голосования жителей Приднестровья, также наблюдается мобилизация граждан.

"Серьезных нарушений там не было выявлено", - заявил Шарбан, отметив, что зарегистрировали несколько попыток блокирования дороги и организованного подвоза, и все эти случаи расследуются.

Представитель Центризбиркома добавил, что количество мелких инцидентов увеличивается. "Соблюдайте законодательство и не нарушайте его", - уточнил Шарбан.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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