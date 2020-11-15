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Голосование в Приднестровье на выборах президента Молдовы. Второй тур

Наблюдатель от СНГ прокомментировал обстановку в Варнице

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32474684/nablyudatel-ot-sng-prokommentiroval-obstanovku-v-varnitse.html

Мониторингом ситуации в Варнице на втором туре выборов президента Молдовы занимается, в том числе - наблюдатель от СНГ.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров рассказал журналистам о мониторинге в ходе голосования в Варнице во втором туре выборов президента Молдовы.

"Наблюдаем, фиксируем данные, в случае каких-то нарушений, передаем их в ЦИК. По подвозу у нас пока информации не было. Если у вас будет появляться такая информация, просьба также сообщать наблюдателям. Работают разные миссии. Мы готовы будем отрабатывать все эти обращения", - сказал депутат Госдумы, наблюдатель Артем Туров.

По его словам, поступило "обращение, что здесь возможно перекрытие, недопуск на территорию избирательных участков".

Голосование в Приднестровье на выборах президента Молдовы. Второй тур
© Sputnik / Irina Leahova
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Туров также отметил, что очереди у избирательных участков создаются из-за того, что были сбои компьютеров. "Мы были на семи участках в Кишиневе и еще на нескольких участках, пока добирались до Варницы, здесь тоже планируем побывать на четырех участках", - добавил депутат.

На избирательных участках в Варнице голосуют, в том числе и жители Приднестровья.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)

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