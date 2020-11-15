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Полиция в Варнице

Ситуация в Варнице накаляется: привлечен спецназ

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32475170/situatsiya-varnitsa-nakalyaetsya-privlechen-spetsnaz.html

Между комбатантами и приднестровцами завязалась потасовка. Привлечен спецназ, передает корреспондент Sputnik с места событий.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Комбатанты не хотели пропускать приднестровцев, которые выходили из рейсового автобуса. Между ними завязалась потасовка. Вмешалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов попытались оттеснить комбатантов. Затем для этих целей привлекли спецназ, передает корреспондент Sputnik.

На данный момент спецназовцы оттеснили пикетчиков и установили кордон, оцепив дорогу. Жители Левобережья вышли из транспортного средства.

На избирательных участках в Варнице голосуют, в том числе и жители Приднестровья.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики. Для голосования граждан, проживающих на территории левобережья, открыты 42 избирательных участка.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)

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