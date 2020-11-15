Видео: как голосуют граждане Молдовы за рубежом

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Молдавская диаспора за рубежом активно голосует во втором туре выборов президента республики. Очереди перед участками для голосования зарегистрированы сразу в нескольких странах.
По состоянию на 14.00 правом голоса воспользовались свыше 125 тысяч граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Активнее всего голосуют граждане в возрасте 26-40 лет. На эту категорию приходится порядка 48% избирателей. В целом явка во втором туре выборов президента Молдовы составила 32,84%.
К примеру, длинная очередь сформировалась на одном из избирательных участков в Москве. Несмотря на это обеспечиваются все меры противоэпидемической безопасности. В помещение запускают в защитных масках и перчатках, члены электорального бюро - еще и в защитных экранах.
Огромная очередь в Лондоне. Порядок обеспечивает полиция.
Много людей и на одном из участков в Бухаресте.
В Париже тоже многолюдно.
А вот так - в Ницце.
На одном из участков для голосования в Германии избиратели даже включили музыку.
Внушительного размера очереди наблюдаются и в Италии.
Очередь и у избирательного участка в Праге.
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
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