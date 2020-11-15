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Выборы президента Молдовы 2020

Видео: как голосуют граждане Молдовы за рубежом

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32476114/video-kak-golosuyut-grazhdane-moldova-zarubezhom.html

Очереди из желающих проголосовать во втором туре выборов президента Молдовы наблюдаются во многих странах.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Молдавская диаспора за рубежом активно голосует во втором туре выборов президента республики. Очереди перед участками для голосования зарегистрированы сразу в нескольких странах.

По состоянию на 14.00 правом голоса воспользовались свыше 125 тысяч граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Активнее всего голосуют граждане в возрасте 26-40 лет. На эту категорию приходится порядка 48% избирателей. В целом явка во втором туре выборов президента Молдовы составила 32,84%.

К примеру, длинная очередь сформировалась на одном из избирательных участков в Москве. Несмотря на это обеспечиваются все меры противоэпидемической безопасности. В помещение запускают в защитных масках и перчатках, члены электорального бюро - еще и в защитных экранах.

Огромная очередь в Лондоне. Порядок обеспечивает полиция.

Много людей и на одном из участков в Бухаресте.

В Париже тоже многолюдно.

А вот так - в Ницце.

На одном из участков для голосования в Германии избиратели даже включили музыку.

Внушительного размера очереди наблюдаются и в Италии.

 

Очередь и у избирательного участка в Праге.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)

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