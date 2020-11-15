Полиция выявила пять случаев намеренного отключения электричества на участках

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции расследуют пять случаев блокирования дорог, пять случаев отключения электричества на избирательных участках и десятки других предполагаемых нарушений законодательства о выборах. Об этом на брифинге заявил замглавы генерального инспектората полиции Марин Максиан.
Выявленные и расследуемые полицией нарушения:
- Девять случаев агитации.
- Пять случаев блокирования дорог, три из которых в Варнице, после вмешательства полиции все дороги к участкам разблокированы.
- Десять инцидентов с бюллетенями, в том числе семь случаев фотографирования, один случай выноса бюллетеня с участка и один случай уничтожения.
- 44 случая организованного подвоза избирателей изучаются полицией.
- Один случай вывешивания предвыборных афиш.
- Полиция расследует четыре случая коррумпирования избирателей - два не подтвердились, два еще расследуются.
- 27 инцидентов хулиганства, несоответствующего поведения, оскорблений.
- Пять случаев намеренного отключения электричества на избирательных участках.
В ходе брифинга Марин Максиан заявил, что полиции пришлось вмешаться и освободить проезд к избирательному участку в Варнице, так как действия протестующих там лиц явно выходили за пределы закона.
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
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