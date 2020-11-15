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Выборы президента Молдовы 2020

Полиция выявила пять случаев намеренного отключения электричества на участках

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32481873/politsiya-vyyavila-pyat-sluchaev-namerennogo-otklyucheniya-elektrichestva-na-uchastkakh.html

Сотрудники полиции продолжают расследовать более ста предполагаемых нарушений закона в ходе второго тура выборов президента РМ.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции расследуют пять случаев блокирования дорог, пять случаев отключения электричества на избирательных участках и десятки других предполагаемых нарушений законодательства о выборах. Об этом на брифинге заявил замглавы генерального инспектората полиции Марин Максиан.

Выявленные и расследуемые полицией нарушения:

  • Девять случаев агитации.
  • Пять случаев блокирования дорог, три из которых в Варнице, после вмешательства полиции все дороги к участкам разблокированы.
  • Десять инцидентов с бюллетенями, в том числе семь случаев фотографирования, один случай выноса бюллетеня с участка и один случай уничтожения.
  • 44 случая организованного подвоза избирателей изучаются полицией.
  • Один случай вывешивания предвыборных афиш.
  • Полиция расследует четыре случая коррумпирования избирателей - два не подтвердились, два еще расследуются.
  • 27 инцидентов хулиганства, несоответствующего поведения, оскорблений.
  • Пять случаев намеренного отключения электричества на избирательных участках.

В ходе брифинга Марин Максиан заявил, что полиции пришлось вмешаться и освободить проезд к избирательному участку в Варнице, так как действия протестующих там лиц явно выходили за пределы закона.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)

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