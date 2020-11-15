К урнам сквозь строй спецназа – о скандальных выборах в Варнице

Комбатанты снова с пристрастием досматривали каждое транспортное средство и даже развернули одну машину по причине того, что автомобиль второй раз проезжал по трассе. Были и стычки, в которые вмешались спецподразделения полиции.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. С утра на участках в селе Варница, где голосуют приднестровские избиратели, очереди. Небольшая вереница выстроилась еще до старта голосования. К обеду очередь существенно уплотнилась и растянулась. В первой половине дня проголосовало столько же, сколько в первом туре за весь период. Однако основной театр действий развернулся на въезде в Варницу.

Опрос с пристрастием

Препоны приднестровскому избирателю появились на самом въезде в село Варница. Там их встречали комбатанты и устраивали опрос, так же, как это происходило во время первого тура голосования. Как рассказал представитель полиции, "они обещали не мешать избирателям из Приднестровья осуществлять их законное избирательное право. Однако не сдержали обещаний".

Комбатанты раздавали водителям листовки с цитатами из Уголовного Кодекса Молдовы о наказании за подвоз. Были и перепалки и выкрики со стороны комбатантов, и небольшие стычки. Потом они блокировали проезд рейсового автобуса, который следуют из Бендер через село Варница. Для того чтобы выдавить выступающих за пределы трассы, полицейские вызвали на подмогу спецназ.

Участникам акции протеста удалось развернуть назад машину, которая следовала из Бендер в Варницу. Комбатантам, которые сформировали "самодельный" блокпост, показалось, что этот автомобиль они уже видели.

"Комбатанты мониторят и записывают номера транспортных средств, в которых помещается большое количество пассажиров. Сейчас зафиксирован первый случай. Автомобиль второй раз подвез избирателей. Он может проехать, если у него большая семья. Если у него в семье 14 братьев и сестер, то он может", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова депутат PAS Игорь Гросу, который в первом туре выборов своей машиной частично перегородил проезжую часть на Варницу.

Представитель полиции отметил, что по процедуре, если аккредитованные наблюдатели увидели, что человек организованно несколько раз подвозит избирателей, то они должны оповестить сотрудников правоохранительных органов.

"Полиция в зависимости от доказательств и собранных материалов документирует или не документирует этот случай. Посмотрим, если есть какие-то нарушения, то задокументируем. На данный момент машину направили в инспекторат полиции Бендер", - сказал полицейский.

Депутат парламента от фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ, который прибыл в Варницу, чтобы отслеживать ситуацию на месте, в беседе с комбатантами отметил, что право на передвижение должно быть свободным.

"Он (водитель - ред.) может пересекать и четыре раза", - сказал Фуркулицэ.

По его словам, "и в диаспоре, и в Молдове, в Приднестровском регионе гражданин голосует на основе документа. Сейчас базы данных позволяют не допустить повторного голосования. В системе это сразу отображается".

Обстановка на участках

В селе Варница открыто сразу четыре участка для голосования приднестровских избирателей.

На втором туре выборов с самого утра приднестровцы стали активно голосовать.

Ситуация в Варнице, где открыты участки для голосования приднестровцев>>>

О своей мотивации прийти ранним утром и проголосовать без очереди говорили приднестровцы, пришедшие к семи утра. Примерно в это время появилась первая очередь, которая в течение дня не иссякала.

Обстановка на участках была спокойная, голосование шло в нормальном режиме.

ЦИК уполномочен осудить

Центризбирком Молдовы не остался в стороне от событий, которые произошли в Варнице. ЦИК осудил насильственные действия, зафиксированные в селе, где группа лиц "из числа местных жителей и участников боевых действий на Днестре пытались поставить под угрозу избирательный процесс".

"Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, и для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов", — сказано в коммюнике Центризбиркома.

ЦИК призвала к спокойствию и предупредила, что за действия по ограничению свобод и прав граждан Молдовы предусмотрено наказание в соответствии с действующим законодательством.

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы открыто 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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