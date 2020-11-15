Пользователи Moldtelecom жалуются на перебои в работе телевидения

В нескольких регионах страны наблюдаются перебои в работе кабельного телевидения от Moldtelecom.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Пользователи государственного интернет-провайдера в разных регионах страны жалуются на перебои в работе телевизионных и интернет-сервисов компании. Об этом сообщают пользователи из как минимум трех районов страны.

Некоторые пользователи пишут в социальных сетях, что ни один канал из тех, которые транслируются в сети крупнейшего в стране оператора Moldtelecom (национальный оператор связи), сейчас у них не работает. Перебои в работе сервисов оператора наблюдаются в Кантемирском и Новоаненском районах.





В компании пока никак не прокомментировали информацию.

Ранее в воскресенье на очередной пресс-конференции ЦИК заместитель главы комиссии Владимир Шарбан заявил, что автоматизированная система Центральной избирательной комиссии Alegeri подвергалась кибератакам, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс.

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