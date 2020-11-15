21:36 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Продажа бытовой техники

Пользователи Moldtelecom жалуются на перебои в работе телевидения

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
Получить короткую ссылку
19320
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32489664.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201115/32489239/polzovateli-Moldtelecom-zhaluyutsya-na-pereboi-v-rabote-televideniya.html

В нескольких регионах страны наблюдаются перебои в работе кабельного телевидения от Moldtelecom.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Пользователи государственного интернет-провайдера в разных регионах страны жалуются на перебои в работе телевизионных и интернет-сервисов компании. Об этом сообщают пользователи из как минимум трех районов страны.

Некоторые пользователи пишут в социальных сетях, что ни один канал из тех, которые транслируются в сети крупнейшего в стране оператора Moldtelecom (национальный оператор связи), сейчас у них не работает. Перебои в работе сервисов оператора наблюдаются в Кантемирском и Новоаненском районах.

В компании пока никак не прокомментировали информацию.

Ранее в воскресенье на очередной пресс-конференции ЦИК заместитель главы комиссии Владимир Шарбан заявил, что автоматизированная система Центральной избирательной комиссии Alegeri подвергалась кибератакам, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ЦИК: Система Alegeri подвергалась кибератакам из-за рубежа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
Очередь на избирательных участков за границей
Видео - Голосование за границей во втором туре выборов президента Молдовы
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться